Grüne sehen Verunsicherung durch Wehrdienst-Konzept

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 07:56 durch Sanjo Babić
Die Grünen sehen Rechts- und Gleichstellungsrisiken im Entwurf zum neuen Wehrdienst und warnen vor Verunsicherung potenzieller Bewerber.

Neben Status- und Zuständigkeitsfragen thematisiert die Fraktion die Wehrgerechtigkeit sowie die Kommunikation gegenüber jungen Männern und Frauen. 

Die Bundesregierung verweist auf Attraktivitäts- und Qualifizierungsangebote, um Freiwillige zu gewinnen; Skeptiker fordern klare Leitplanken, transparente Zielgrößen und eine stringente Evaluationslogik. Laut jüngsten Umfragen steht besonders die Gruppe 18–34 der Pflicht skeptisch gegenüber, was die Bedeutung verlässlicher Information unterstreicht. Die Debatte dürfte im Bundestag an Schärfe gewinnen, sobald die Beratungen in die Detailphase gehen.

