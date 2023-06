Ziniok: Massenmigration: Demographischen Entwicklungen in Deutschland

Bernhard Zimniok, entwicklungspolitischer Sprecher der AfD-Delegation im EU-Parlament, hat eine Website mit einer interaktiven Karte ins Leben gerufen, die die demographischen Entwicklungen in Deutschland einprägsam im Zeitraster zur Schau stellt. Die Aussichten sind düster. Dazu Zimniok: „Seit Beginn der Massenmigration in die europäischen Länder haben die politischen Eliten der Öffentlichkeit nicht nur die relevanten Fakten und Folgen ihrer Massenmigrationspolitik vorenthalten, sondern auch die Möglichkeit, offen über Migration zu diskutieren."

Zimniok weiter: "Der massive demographische Wandel, den viele Nationen in Europa jetzt erleben, wird zu vielen unangenehmen Folgen führen. Die Mehrheit der Europäer möchte nicht, dass ihre Kultur zu einer Minderheitenkultur im eigenen Land wird. Im Gegensatz zu dem, was die EU-Kommission den Europäern vorgaukelt, sind die Probleme der Migration, denen die europäischen Nationen ausgesetzt werden, nicht zu bewältigen. Wenn die Zahl der Migranten aus anderen Kulturen die Zahl der einheimischen Bevölkerung in den europäischen Ländern übersteigt, werden unsere europäischen Kulturen untergehen und den Alltag stark verändern. Von Europa, wie wir es bisher kannten, bleibt dann nicht mehr viel übrig.

Während der migrationspolitische Diskurs des Mainstreams oft einseitig ist und sich eher auf Moral, Gefühle, Halbwahrheiten und Dogmen beruft, bildet die Website www.demografie-europa.eu mit all ihren interaktiven Karten und Fakten ein Kontrastprogramm hierzu. Sie soll einen Beitrag leisten für eine offene Diskussion darüber, ob sich die Deutschen und Europäer diese demographische Transformation ihrer Heimat wirklich wünschen.”

Quelle: AfD Deutschland