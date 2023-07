Merz fordert mehr Engagement für zum Tode verurteilten Deutschen

Im Fall des im Iran zum Tode verurteilten deutschen Staatsbürgers Jamshid Sharmahd hat CDU-Chef Friedrich Merz die Bundesregierung zu mehr Engagement für seine Freilassung aufgefordert. "Der deutsche Staatsbürger Jamshid Sharmahd muss freigelassen werden aus iranischer Haft", sagte Merz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Der Unionsfraktionschef im Bundestag hat eine politische Patenschaft für Jamshid Sharmahd übernommen. "Das Verfahren gegen Sharmahd war ein politischer Schauprozess", sagte Merz. "Ich fordere die iranische Regierung erneut dazu auf, Jamshid Sharmahd die Ausreise zu ermöglichen. Von der deutschen Bundesregierung erwarte ich, dass sie ihre Anstrengungen zur Freilassung von Jamshid Sharmahd deutlich verstärkt, so wie sich auch andere europäische Staaten erfolgreich um die Freilassung ihrer gefangen gehaltenen Staatsangehörigen bemühen."

Jamshid Sharmahds Tochter Gazelle Sharmahd hatte zuvor erzählt, dass ihre Familie erstmals seit fünf Monaten wieder einen Anruf von dem Inhaftierten erhalten habe. Sie äußerte ihre Sorge, dass es sich dabei um einen "Abschiedsanruf" gehandelt haben könnte. Dem RND sagte sie, ihrem Vater gehe es nach mehr als 1.000 Tagen Isolationshaft im Iran physisch wie psychisch sehr schlecht. Gazelle Sharmahd erneuerte ihre Vorwürfe an die Bundesregierung, nicht ausr eichend Druck auf das Regime in Teheran auszuüben. "Da passiert überhaupt nichts, was passieren müsste", sagte sie. "Da kommt kein Druck." Sie kritisierte zugleich, dass die Bundesregierung nicht öffentlich die Freilassung ihres Vaters verlange, sondern lediglich ein erneutes Gerichtsverfahren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur