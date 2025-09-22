Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Grüne loben Entscheidung für Palla an der Spitze der Deutschen Bahn

Grüne loben Entscheidung für Palla an der Spitze der Deutschen Bahn

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bündnis90 /Die Grünen wollen noch bunter werden (Symbolbild)
Bündnis90 /Die Grünen wollen noch bunter werden (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Wie die dts über FinanzNachrichten.de meldet, begrüßen führende Grünen-Politiker die Wahl von Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin. Die Partei verbindet damit die Erwartung an mehr Pünktlichkeit, Transparenz und Tempo bei der Sanierung des Netzes.

Die Grünen knüpfen an die Personalentscheidung klare inhaltliche Erwartungen: Priorität sollen ein zuverlässiger Betrieb, eine moderne Fahrgastkommunikation und der zügige Ausbau der Schienenkapazitäten haben. Zudem wird gefordert, Klimaziele und Angebotsausweitungen im Nah- und Fernverkehr konsequent miteinander zu verzahnen.

Aus Sicht der Partei stärkt eine Führung mit operativer Erfahrung die Chancen, die anstehenden Großprojekte – von Baustellenmanagement bis Digitalisierung – spürbar zu beschleunigen. Der Bund bleibt zugleich in der Pflicht, Finanzierung und Steuerungsstrukturen zu stabilisieren.

