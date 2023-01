AfD: Berlin wählt – schon wieder: 7 Tage Deutschland

Berlin, die in weiten Teilen dysfunktionale Hauptstadt, muss schon wieder an Wahlurne. Bei der Abgeordnetenhauswahl im vergangenen September ist so viel schiefgelaufen, dass die gesamte Wahl wiederholt werden muss. So sieht das aus, wenn Rote, SED-Erben von der Linkspartei und Grüne versuchen zu regieren. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Über die großen Probleme und die großen Themen der Stadt sprechen wir mit dem Berliner AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Gottfried Curio und der AfD-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidatin Dr. Kristin Brinker, die sich in dieser Woche auch den bohrenden Fragen des als ultralinks verschrienen Skandalsenders rbb stellen musste, aber auch dort sehr deutlich machen konnte, wie gut mehr AfD-Politik der maroden Hauptstadt tun würde. Zweites großes Thema der Woche: Die Panzerlieferungen an die Ukraine. Wird Deutschland nun endgültig zur Kriegspartei? Darüber unterhalten wir uns mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla." Quelle: AfD Deutschland