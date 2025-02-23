Prien fordert bessere Unterstützung für Mütter in der Politik

Wie dts berichtet, dringt Karin Prien (CDU) auf spürbar bessere Bedingungen für Mütter in der Politik.

Genannt werden familienfreundliche Sitzungszeiten, verlässliche Betreuung und flexible Abläufe. Ziel ist, Einstieg und Verbleib von Frauen zu erleichtern. Befürworter sehen darin ein Modernisierungsprojekt.

Parlamente und Parteien sollen konkrete Maßnahmen beschließen. Beobachter verweisen auf Vorbildfunktion und Kulturwandel.

Quelle: ExtremNews