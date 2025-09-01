SPD-Spitzenkandidat Krach: "Berlin wird unter Wert regiert"

Der designierte Spitzenkandidat der Berliner SPD für die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr, Steffen Krach, hat seine Kritik am CDU-geführten Senat erneuert.

Berlin werde unter Wert regiert, sagte Krach am Montagnachmittag im rbb24 Inforadio. Dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wirft er vor, halbherzig und ambitionslos zu agieren:

"Man darf sich nicht mit Basics zufrieden geben, dass die Bürgerämter ein bisschen besser werden oder die Bahnen ein bisschen besser fahren. Wir müssen auch in die Zukunft blicken, ins Jahr 2030 oder 2035. Wie sieht es mit einer guten Gesundheitsversorgung aus? Wie geht es mit dem Wohnraum in Berlin weiter? Wie geht es weiter bei den Fragen von Sicherheit und Sauberkeit? Wie schaffen wir es Unternehmerinnen und Unternehmer aus Deutschland nach Berlin zu holen? Ich will auf Augenhöhe sein mit München, Frankfurt und Hamburg. Es kann nicht sein, dass man zu all diesen Themen aus dem Roten Rathaus gar nichts hört."

Die Berliner SPD hatte Krach am Montagvormittag als Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl vorgestellt. Im November soll der 46-Jährige auf einem Parteitag offiziell nominiert werden. Krach war bis 2021 Wissenschaftsstaatssekretär in Berlin und ist derzeit Regionspräsident in seiner Geburtsstadt Hannover.

