Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik SPD-Spitzenkandidat Krach: "Berlin wird unter Wert regiert"

SPD-Spitzenkandidat Krach: "Berlin wird unter Wert regiert"

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 16:34 durch Sanjo Babić
Steffen Krach (2022)
Steffen Krach (2022)

Foto: Philipp Schroeder
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der designierte Spitzenkandidat der Berliner SPD für die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr, Steffen Krach, hat seine Kritik am CDU-geführten Senat erneuert.

Berlin werde unter Wert regiert, sagte Krach am Montagnachmittag im rbb24 Inforadio. Dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wirft er vor, halbherzig und ambitionslos zu agieren:

"Man darf sich nicht mit Basics zufrieden geben, dass die Bürgerämter ein bisschen besser werden oder die Bahnen ein bisschen besser fahren. Wir müssen auch in die Zukunft blicken, ins Jahr 2030 oder 2035. Wie sieht es mit einer guten Gesundheitsversorgung aus? Wie geht es mit dem Wohnraum in Berlin weiter? Wie geht es weiter bei den Fragen von Sicherheit und Sauberkeit? Wie schaffen wir es Unternehmerinnen und Unternehmer aus Deutschland nach Berlin zu holen? Ich will auf Augenhöhe sein mit München, Frankfurt und Hamburg. Es kann nicht sein, dass man zu all diesen Themen aus dem Roten Rathaus gar nichts hört."

Die Berliner SPD hatte Krach am Montagvormittag als Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl vorgestellt. Im November soll der 46-Jährige auf einem Parteitag offiziell nominiert werden. Krach war bis 2021 Wissenschaftsstaatssekretär in Berlin und ist derzeit Regionspräsident in seiner Geburtsstadt Hannover.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte brite in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige