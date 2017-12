Gabriel: Schulz "großartiger Mensch und Politiker"

Außenminister Sigmar Gabriel hat dem SPD-Chef Martin Schulz den Rücken gestärkt. Schulz sei "ein großartiger Mensch und Politiker - mit viel Herzblut und großem Engagement", sagte Gabriel der Funke-Mediengruppe. Die Bundestagswahl habe "Spuren hinterlassen", doch sei Schulz mit 82 Prozent als SPD-Vorsitzender wiedergewählt worden.

"Das ist angesichts der dramatischen Situation, in der sich die SPD nach der Wahl befunden hat, ein ausgezeichnetes Ergebnis und zeigt das Vertrauen in ihn", sagte der Schulz-Vorgänger im Amt des Parteivorsitzenden. "Er führt die SPD mit großer Unterstützung aus der Partei heraus." Vor einem Jahr hätten sich viele in der SPD "einen neuen Hoffnungsträger" gewünscht, sagte Gabriel. "Mit Martin Schulz hatten sie den damals auch gefunden." Auf die Nachfrage, ob Schulz heute kein Hoffnungsträger mehr sei, antwortete der Außenminister: "Doch, das ist er natürlich noch."

Quelle: dts Nachrichtenagentur