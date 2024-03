AfD: 469.000 Rentner leben von Grundsicherung

An diese Schande werden wir uns niemals gewöhnen: Fast eine halbe Million Rentner in Deutschland sind auf Grundsicherung angewiesen – das ergab eine Auswertung des Statistischen Bundesamts für die AfD. Die Zahl der Senioren, die von ihrer Rente nicht leben können, stieg zwischen Ende 2022 und September 2024 von 454.000 auf 469.000 Personen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Das ist die traurige Realität in einem Deutschland, das von einem SPD-Bundeskanzler regiert wird. Und das ist die traurige Realität in einem Land, das sein Steuergeld für Massenmigration und Entwicklungshilfe in aller Welt hinauswirft, während jenen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ein würdiger Lebensabend verwehrt wird. Nur mit der AfD wird dieser schändliche Dauerzustand beendet! Denn am Umgang mit Kindern und älteren Menschen erkennt man die Menschlichkeit einer Gesellschaft – hier zeigt sich, ob wir eine Zukunft haben oder ob wir uns in einem dekadenten Zerfallsprozess befinden. Neben deutlichen Rentensteigerungen wollen wir aber auch die Inflation bekämpfen, um nicht nur für Rentner die Lebenshaltungskosten zu senken. Um dies umzusetzen, wollen wir die „Energiewende“ rückabwickeln, Steuern senken und überflüssige CO2-Abgaben abschaffen. Denn wir lassen nicht die Menschen im Stich, die unseren Wohlstand geschaffen haben!" Quelle: AfD Deutschland