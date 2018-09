Von der Leyen sieht Chance durch Wahl von Brinkhaus

Die CDU-Parteivize und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sieht eine Chance in dem Wechsel an der Fraktionsspitze. "Ich hoffe, dass das Ereignis eine Vorwärtsdynamik auslöst. Alleine, dass Ralph Brinkhaus jetzt da ist, erlaubt einen neuen Blick auf die Dinge und die Themen, die Regierung und Parlament gemeinsam voranbringen müssen", sagte von der Leyen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Darin liegt auch eine Chance für eine Koalition, die auf vielen Feldern liefern will und muss."

Von der Leyen sagte, sie habe nicht mit dem Ergebnis gerechnet. "Der Ausgang dieser Wahl hat uns alle überrascht. Volker Kauder hat Großes geleistet, das sehen auch die so, die ihn diesmal nicht gewählt haben", sagte die Ministerin. "Ralph Brinkhaus ist ein sehr geradliniger und standfester Kollege, der unsere volle Unterstützung verdient." Quelle: dts Nachrichtenagentur

