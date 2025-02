CDU-Vize Andreas Jung appelliert an SPD: Bei Gesprächen keine Zeit verlieren

Die Union dringt nach dem Sieg bei der Bundestagswahl auf rasche Gespräche mit der SPD, um möglichst noch bis Ostern eine neue Regierung zu bilden. "Dass wir jetzt konsequente und klare Entscheidungen treffen müssen, darum geht es, und das ist auch die Erwartung an die SPD", erklärte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung im Fernsehsender phoenix. Es dürfe jetzt keine Zeit verloren werden, denn die Herausforderungen seien gewaltig. "In einer Situation, in der wir in Europa gefordert sind, brauchen wir eine handlungsfähige Regierung. Die Fragen werden nicht einfach sein, aber sie werden auch nicht besser, wenn man über Wochen oder Monate verhandelt", appellierte der CDU-Politiker.

Nunmehr sei es notwendig, mit einer "Koalition der Mitte" Dinge auf den Weg zu bringen, die in der Vergangenheit liegen geblieben seien. "Es darf kein Weiter-so geben. Es braucht eine echte Veränderung in der Sicherheits- und Wirtschaftspolitik", war Jung überzeugt. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die AfD ihr Ergebnis deutlich habe steigern können. "Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Demokratie ist in Frage gestellt, wenn eine rechtsradikale Partei wie die AfD ein so starkes Stimmergebnis bekommt", so der CDU-Vize. Vertrauen könne man nur zurückgewinnen, "wenn wir die Probleme lösen". Klar sei aber auch, dass die AfD einfache Lösungen propagiere, die es nicht gebe. In sehr vielen Fällen müssten Kompromisse geschlossen werden. Quelle: PHOENIX (ots)