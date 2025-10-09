Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Aktivrente kommt 2026 – Arbeiten und Rente besser kombinieren

Aktivrente kommt 2026 – Arbeiten und Rente besser kombinieren

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 10:04 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Nach dts-Angaben hat die Koalition den Start der Aktivrente für das kommende Jahr beschlossen. Laut dts sollen Zuverdienstgrenzen angehoben und Hinzuverdienstregelungen vereinfacht werden. Arbeitgeber und Rentenversicherung bereiten die Umsetzung vor.

Die Aktivrente soll Anreize schaffen, länger freiwillig zu arbeiten und Know-how im Betrieb zu halten. Geplant sind weniger Anrechnungshürden und transparente Regeln für flexible Übergänge. Die Rentenversicherung rechnet mit mehr Beratungsbedarf und zusätzlichen digitalen Angeboten.

Wirtschaftsverbände sehen Chancen gegen den Fachkräftemangel. Gewerkschaften fordern, dass zusätzliche Arbeit fair bezahlt und gesundheitlich tragfähig gestaltet wird. Für den Erfolg gilt die Akzeptanz in den Betrieben als entscheidend.

Quelle: ExtremNews


