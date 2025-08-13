Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Schwarze-rote Regierungsmanager loben Zusammenarbeit

Schwarze-rote Regierungsmanager loben Zusammenarbeit

13.08.2025
Bild: Rainer Sturm / pixelio.de

100 Tage nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung haben sich die jeweiligen Regierungskoordinatoren von Union und SPD übereinstimmend zufrieden darüber gezeigt, wie stabil Schwarz-Rot etwa trotz der gescheiterten Verfassungsrichterwahl regiert. "Wir sind beide vom Willen getragen, dass diese Koalition erfolgreich für unser Land ist", sagte Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) dem "Tagesspiegel".

"Dass wir in den ersten 100 Tagen bereits 118 Vorhaben - davon 57 Gesetzesinitiativen - durchs Kabinett gebracht haben, spricht für die Effektivität der Bundesregierung und unserer Zusammenarbeit." Mit dem SPD-Staatssekretär Björn Böhning, der für die Sozialdemokraten das Regierungsgeschäft koordiniert, habe sich "eine gute und belastbare Arbeitsbeziehung" entwickelt.

"Alle unsere Vorabsprachen sind sehr verlässlich und halten", sagte Böhning dem "Tagesspiegel" zu seiner Zusammenarbeit mit Frei. "Wir versuchen in unseren Runden immer möglichst genau zu antizipieren, welche Probleme auf uns zukommen könnten. Wenn sie nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken, haben wir unseren Job gut gemacht, was bisher auch fast immer geklappt hat."

Quelle: dts Nachrichtenagentur


