Aktivrente: SPD-Chef bremst Steuerfreiheit

In der Debatte um die Aktivrente wächst der Widerstand gegen eine umfassende Steuerfreiheit bis 2.000 Euro/Monat: Ökonomische Gutachten warnen vor Mitnahmeeffekten, während Medienberichte (DIW-Analyse, t-online, Merkur) von offenen Detailfragen im Finanzressort sprechen.

Die Aktivrente soll Erwerbsarbeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze attraktiver machen – zentrale Idee ist ein steuerfreier Zusatzverdienst. Laut DIW würden jedoch vor allem Besserverdienende profitieren; unklare Abgrenzungen im Steuer- und Beitragsrecht könnten zudem Komplexität erhöhen.

Medien verweisen darauf, dass Details (u. a. zur Ausgestaltung der Steuerfreiheit, Anrechnung und Bürokratie) noch in Arbeit sind. Aus Kreisen der Koalition heißt es, das Finanzministerium prüfe fiskalische Wirkungen und mögliche zielgenauere Varianten; die politische Auseinandersetzung über Umfang und Bedingungen der Steuerbefreiung hält an.

Quelle: ExtremNews