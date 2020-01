Lindner warnt Union vor schwarz-grüner Koalition

FDP-Chef Christian Lindner hat die Union davor gewarnt, Bündnisse mit den Grünen anzustreben. Mancher in der Union träume von einer Koalition mit den Grünen, sagte Lindner am Montag beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart. "Denn die ist machtpolitisch so attraktiv, wie es heute eine Koalition mit der SPD ist."

Grüne und SPD hätten schließlich machtpolitisch nur die Rollen getauscht. "Der Unterschied nur ist, die Grünen stehen noch weiter links als die Regierungs-SPD", so der FDP-Chef weiter. "Wer also von Schwarz-Grün heute träumt, der wird wie in Bremen aufwachen mit Grün-Rot-Rot." Deswegen sei es Aufgabe der FDP, dafür zu sorgen, dass die Länder und der Bund weiter "aus der Mitte" regiert werden könnten, fügte Lindner hinzu. Quelle: dts Nachrichtenagentur



Anzeige: