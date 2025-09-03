Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wehrbeauftragter will Pflichtdienst auch für Frauen

Wehrbeauftragter will Pflichtdienst auch für Frauen

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
Der Wehrbeauftragter des Bundestages, Henning Otte (CDU) spricht sich dafür aus, ein verpflichtendes Dienstjahr für Männer und Frauen in Deutschland einzuführen. "Ich plädiere für ein verpflichtendes Dienstjahr für Frauen und Männer, nicht nur militärisch - auch in Blaulicht-Organisationen, kulturell, sportlich, ehrenamtlich", sagte Otte der "Bild".

"Sich einbringen zu können, aber auch ein Benefit dafür zu bekommen und damit die Gesellschaft wieder stärker zusammenzuführen, das ist ein großes staatspolitisches Ziel."

Die Bundeswehr brauche dringend mehr Frauen, sagte Otte. Zwar habe die Koalition sich bislang auf Freiwilligkeit festgelegt. Doch das könnte zu wenig sein. Wenn er den Eindruck habe, dass es nicht ausreicht, um die Kameraden zu unterstützen, dann werde er sich melden, sagte Otte. "Der verpflichtende Wehrdienst wurde ausgesetzt, weil er sicherheitspolitisch nicht mehr begründbar war. Jetzt ist die Lage eine komplett andere. Und deswegen müssen wir darüber reden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

