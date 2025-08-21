Dr. Jay Bhattacharya ist Ehrengast der AfD-Fraktion zum 4. Corona-Symposium

Zum BILD-Interview mit dem Chef des Nationalen US-Gesundheitsinstituts und wichtigsten Gesundheitsbeamten von Präsident Trump, Dr. Jay Bhattacharya, teilt die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, mit: „Wie Dr. Bhattacharya haben wir als AfD-Fraktion die Folgen der Corona-Maßnahmen immer kritisiert und darauf hingewiesen, dass die daraus resultierenden Schäden verheerend sind, was sich auch bestätigt hat."

Baum weiter: "Wie Dr. Bhattacharya haben wir auch die Corona-Impfpflicht abgelehnt. Wir haben im Bundestag dagegen gestimmt und von Anfang an auf die schweren Nebenwirkungen dieser Gentherapie hingewiesen, die sich frühzeitig abgezeichnet hatten. Hätte man auf uns gehört, wäre vielen Menschen viel Leid erspart geblieben.

Wir freuen uns deshalb sehr, dass Präsident Trump die Leitung dieses wichtigen Instituts an Dr. Bhattacharya übertragen hat. Er hätte keinen kompetenteren Mann finden können. Und ganz besonders freuen wir uns darüber, dass Dr. Bhattacharya als Ehrengast bei unserem 4. Corona-Symposium im Bundestag dabei sein wird. Wir sind stolz darauf, dass wir ihn als Hauptredner gewinnen konnten. Wir sehen schon jetzt unserem 4. Symposium mit großer Erwartung entgegen und sind überzeugt, dass es genauso erfolgreich sein wird wie die vorherigen.“

Quelle: AfD Deutschland