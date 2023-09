AfD: Lektion fürs Bauministerium: Abschieben schafft Wohnraum

Das Bundesbauministerium bekommt es nicht auf die Reihe: 400.000 Wohnungen wollte die Ampel pro Jahr schaffen, findet aber weder Investoren noch Baufirmen. Die AfD-Fraktion hat in der Fragestunde des Bundestages etwas ganz Naheliegendes vorgeschlagen: Die 300.000 illegalen Migranten, die sich weiterhin in Deutschland aufhalten, könnte man doch einfach abschieben – und damit die Lage entspannen.

Im ideologisch gefärbten Ministerium will man davon aber nichts wissen. Migranten? Das sind doch alles Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine! Und wer etwas anderes behauptet, hat ein beschränktes Weltbild! Selten wird die Ignoranz der Bundesregierung so deutlich wie in diesen Minuten im Plenum.

Quelle: AfD Deutschland