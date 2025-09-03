Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Agrarminister zeigt Verständnis für Sparappelle von Klingbeil

Agrarminister zeigt Verständnis für Sparappelle von Klingbeil

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 10:41 durch Sanjo Babić
Alois Georg Josef Rainer (2024)
Alois Georg Josef Rainer (2024)

Bild: Eigenes Werk /SB

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat Verständnis für die Sparappelle von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Der Minister bekundete bei RTL und ntv zudem, alle Vorgaben einzuhalten und Ausgaben zu prüfen.

Als ehemaliger Haushälter habe er das im Blut. Doch Rainer hob auch die Notwendigkeit bestimmter Subventionen für die Landwirte hervor: "Wir brauchen weiterhin die Unterstützung, aber wir werden sehen, wenn es dann einmal so weit ist, wo wir Einsparpotenziale finden", sagte der Bundeslandwirtschaftsminister und fügte hinzu: "Die Agrardieselsteuerrückerstattung bleibt."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

