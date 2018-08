Verbraucherschutzministerin fordert Lohnsteigerungen

Verbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) hat als Reaktion auf die in Deutschland stark gestiegenen Kosten für Mieten und Wohnen Lohnsteigerungen gefordert. "Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist unser Lohnniveau immer noch viel zu niedrig", sagte die SPD-Politikerin der Wochenzeitung "Die Zeit". Die Löhne müssten steigen. Voraussichtlich am Mittwoch kommender Woche wird das Kabinett die geplante Neuregelung des Mietrechts verabschieden.

Darüber hatte es zwischen Barley und Teilen der Unionsfraktion zuletzt größere Auseinandersetzungen gegeben. Barleys Plan sieht unter anderem Schadensersatz für ausgepresste Mieter und Geldbußen für rücksichtslose Immobilienbesitzer vor. Zum aktuellen Koalitionsstreit zwischen SPD und Union über die Stabilisierung des Rentenniveaus sagte die Ministerin: "Auch junge Menschen haben ein Interesse, dass unser Rentensystem stabil bleibt. Keiner, der in unserem Land politische Verantwortung trägt, darf sich dieser Diskussion verweigern." Quelle: dts Nachrichtenagentur

