AfD: Lauterbachs Krankenhaus-Hilfen: Der Verursacher der Krise feiert sich als Retter!

Ausgerechnet ein zentraler Verursacher der gegenwärtigen Gesundheitskrise feiert sich als vermeintlicher Retter: Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) kündigt in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ großspurig an, bis zu acht Milliarden Euro aus dem sogenannten „Energiestabilisierungsfond“ zu nutzen, um Krankenhäuser zu unterstützen und deren Versorgung mit Strom und Gas sicherzustellen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Dabei haben die ideologisch motivierte „Energiewende“ und nicht zuletzt die SPD-Chaospolitik überhaupt erst diese Strom- und Energiekrise herbeigeführt! Denn es ist unter anderem die künstliche Verknappung des Energie-Angebots, die zu der gegenwärtigen Preis-Explosion führt. Dass jetzt der Steuerzahler mit Rettungsschirmen für unsere Krankenhäuser einspringen soll, bedeutet nur eine Symptombekämpfung. Infolge dieser Politik werden Patienten und Steuerzahler gleichermaßen zu Verlierern der „Energiewende“-Illusionen. Denn auch wenn die politischen Verantwortlichen dieses Experiments es nicht wahrhaben wollen: Die sogenannte „Energiewende“ zerstört auch unser Gesundheitswesen. Quelle: AfD Deutschland