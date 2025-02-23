Laumann (CDU) kann sich Anpassungen bei Pflegegraden vorstellen

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zeigt sich offen für eine Reform der Pflegegrade, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Ziel seien passgenauere Leistungen und weniger Bürokratie.

Laumann betont, Einstufungen müssten die tatsächliche Pflegebedürftigkeit verlässlich abbilden. Prüfverfahren sollten schneller und für Angehörige nachvollziehbar sein. Der Minister spricht sich für Entlastungen im Alltag, bessere Verzahnung mit medizinischer Versorgung und klare Regeln für Übergänge zwischen den Graden aus.

Pflegekassen und Verbände begrüßen Diskussionsbereitschaft, verlangen aber solide Finanzierung. Betroffene warnen vor Lücken bei ambulanten Hilfen und beantragen transparente Kriterien.

