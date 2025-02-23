Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Laumann (CDU) kann sich Anpassungen bei Pflegegraden vorstellen

Laumann (CDU) kann sich Anpassungen bei Pflegegraden vorstellen

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 08:23 durch Sanjo Babić
Karl-Josef Laumann (2025)
Karl-Josef Laumann (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zeigt sich offen für eine Reform der Pflegegrade, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Ziel seien passgenauere Leistungen und weniger Bürokratie.

Laumann betont, Einstufungen müssten die tatsächliche Pflegebedürftigkeit verlässlich abbilden. Prüfverfahren sollten schneller und für Angehörige nachvollziehbar sein. Der Minister spricht sich für Entlastungen im Alltag, bessere Verzahnung mit medizinischer Versorgung und klare Regeln für Übergänge zwischen den Graden aus.

Pflegekassen und Verbände begrüßen Diskussionsbereitschaft, verlangen aber solide Finanzierung. Betroffene warnen vor Lücken bei ambulanten Hilfen und beantragen transparente Kriterien.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte befund in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige