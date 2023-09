Stephan Protschka (AfD): „Vorwürfe an Lächerlichkeit nicht zu überbieten“

In Bayern wird bald ein neuer Landtag gewählt und der Wahlkampf – der hat es wirklich in sich: Nach der Kampagne gegen Hubert Aiwanger wird nun mit allen Mitteln gegen die patriotische AfD gekämpft. So verkündete der Verfassungsschutz genannte Inlandsgeheimdienst letzte Woche, die Partei unter Beobachtung zu stellen. Bernhard Riegler hat darüber mit dem Landesvorsitzenden der bayerischen AfD, Stephan Protschka, gesprochen.

