FDP kündigt Gespräche mit SPD und Union am Wochenende an

FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat weitere Sondierungsgespräche mit den Grünen sowie Union und SPD am Wochenende angekündigt. Man habe sich entschieden, am Freitag zunächst die bilateralen Gespräche mit den Grünen in einer "größeren Runden" fortsetzen zu wollen, sagte er am Mittwoch in Berlin.

Mit der Union wolle die FDP am Samstag sprechen, mit der SPD am Sonntag. Es war zunächst unklar, ob am Wochenende auch Treffen der Grünen mit Union und SPD geplant sind. Grünen-Chefin Annalena Baerbock will sich noch am Mittwoch äußern. Über bisher besprochene Inhalte machte Wissing keine Angaben. "Wir haben Vertraulichkeit vereinbart", sagte er. "Daran halte ich mich." Quelle: dts Nachrichtenagentur