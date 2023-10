Audretsch kritisiert Unionsantrag zu Arbeitszwang für Flüchtlinge

Die Grünen kritisieren die Forderung der Unionsfraktion nach einem Arbeitszwang für anerkannte Flüchtlinge scharf. "Friedrich Merz pocht auf Arbeitsverbote und fordert Pflichtarbeit zugleich", sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch dem Nachrichtenportal "T-Online" am Mittwoch.

"Das ist widersinnig, das versteht wirklich niemand mehr." In einem Antrag der CDU/CSU, der am Donnerstag im Bundestag debattiert werden soll, heißt es, das Integrationsprogramm für anerkannte Flüchtlinge solle so ergänzt werden, dass "die tatsächliche Heranführung an den Arbeitsmarkt ein selbstverständlicher Bestandteil des Integrationsprozesses wird". Dazu brauche es "einen niedrigschwelligen und verpflichtenden Ansatz", es böten sich "gemeinnützige Tätigkeiten" an.

"Damit würde die Union Gartenbauunternehmen, Reinigungsfirmen und Handwerksbetriebe aus dem Markt drängen", kritisierte Audretsch. "Mit dieser ideologischen Planwirtschaft stiftet die Union Unfrieden in Kommunen und in Betrieben gleichermaßen." Zudem verwies Audretsch auf die ohnehin hohe Belastung der Kommunen. "Friedrich Merz will, dass vor Ort ein Riesen-Bürokratie-Apparat aufgebaut wird, um Geflüchtete planwirtschaftlich Pflichtarbeit zuzuweisen", sagte er. "Jetzt die Kommunen mit solchem Bürokratie-Irrsinn zu überladen, wäre gerade in der aktuellen Situation unverantwortlich." Laut Grundgesetz darf in Deutschland niemand zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden. Die einzigen Ausnahmen hiervon sind gerichtlich angeordnete Freiheitsentziehungen und eine allgemeine, für alle gleiche öffentliche Dienstpflicht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur