Der Lüge überführt – CDU-Hardliner verbreitet im Bundestag antirussische Verschwörungstheorie

Der CDU-Hardliner Roderich Kiesewetter ist ein gern gesehener Talkshow-Gast, denn er bedient bereitwillig das antirussische Narrativ der deutschen Medien. Eine seiner Geschichten wurde jetzt als frei erfunden entlarvt. Kiesewetter wurde der Lüge überführt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wenn es gegen Russland geht, ist jedes Mittel erlaubt, auch die Lüge. Nach diesem Prinzip handelt sicherlich nicht nur der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, aber er wurde jetzt von den NachDenkSeiten der Lüge überführt.

Kiesewetter ist seit Beginn des Ukraine-Krieges ein gefragter Mann. Er nimmt gern in den Sesseln deutscher Talkshows platz, weicht keinem Mikrofon aus und teilt in den Medien kräftig gegen Russland aus. Im Januar beispielsweise vertrat er im Deutschlandfunk die These, Russland müsse verlieren lernen. So weit wird es wohl nicht kommen, vielmehr sieht es so aus, als hätte sich Deutschland einer alten Gewohnheit folgend auf der falschen Seite der Geschichte positioniert.

Dennoch werden Kiesewetters antirussischen Auslegungen von den deutschen Medien gern genommen, denn sie passen auch in deren antirussisches Narrativ – auch das folgt einer alten deutschen Gewohnheit.

Im Bundestag macht der CDU-Hardliner aus seiner antirussischen Gesinnung ebenfalls keinen Hehl. So behauptete er in einer Rede zum Anschlag auf Nord Stream vor den Abgeordneten, Russland habe drei der vier Gasleitungen der Ostseepipeline gesprengt, eine zur späteren Verwendung intakt gelassen und habe dann eine große Menge Gas in die beschädigten Röhren gepumpt, um Spuren zu verwischen.

Auf eine solche Idee der Erklärung eines Tathergangs wären vermutlich noch nicht einmal Columbo oder Kojak gekommen. Kiesewetter dagegen schon und er setzt sie den Abgeordneten des Deutschen Bundestags als wahr und bewiesen vor.

Eine kleine Anfrage, auf die sich die NachDenkSeiten stützen, brachte jetzt an den Tag, dass an der Verschwörungstheorie von Kiesewetter natürlich nicht der Hauch eines Krümelchens von Substanz klebt. Kiesewetter hat seine Theorie frei erfunden. Kiesewetter hat das Parlament belogen und wurde dabei erwischt.

Was soll man dazu sagen, außer dass auch Kiesewetter lernen muss zu verlieren? Ob er als Abgeordneter, vor allem aber in seiner Eigenschaft als Vize-Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums noch tragbar ist? In Deutschland in seinem aktuellen bedenklichen ethischen Zustand wohl schon. Die moralische Messlatte hängt für deutsche Parlamentarier der etablierten Parteien inzwischen ganz niedrig. Und wenn es gegen Russland geht, dann ist in Deutschland inzwischen ohnehin alles erlaubt. "

Quelle: RT DE