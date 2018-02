"Bild": SPD-Parteiführung stellt Martin Schulz ein Ultimatum

Im SPD-internen Streit um die Besetzung des Auswärtigen Amtes soll laut eines Berichts der "Bild" noch am Freitag eine Entscheidung fallen. Angeblich dränge die SPD-Führung den noch amtierenden Parteivorsitzenden Martin Schulz, bis zum Nachmittag seinen Verzicht auf das Amt des Außenministers zu erklären. Unklar ist, welche Personen dies tatsächlich fordern.

Die "Bild" schreibt einerseits am Freitagmittag auf ihrer Internetseite von "der SPD-Spitze", andererseits ist in dem Bericht die Rede davon, dass der Druck insbesondere aus der NRW-SPD komme. Wenn Schulz nicht freiwillig verzichtet, will der Landesverband Schulz angeblich noch am Freitag öffentlich auffordern, auf das Ministeramt zu verzichten. Hintergrund seien Proteste von der Parteibasis gegen die Personalie Schulz, heißt es.

Quelle: dts Nachrichtenagentur