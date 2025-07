Grimm zweifelt an Klimaneutralität bis 2045

Die Ökonomin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat infrage gestellt, ob Deutschland sein Klimaziel erreichen kann. "Ich sehe uns aktuell nicht auf dem Pfad, 2045 klimaneutral zu sein", sagte sie der SZ.

Jedoch ist das aus ihrer Sicht auch nicht entscheidend zur Begrenzung des Klimawandels. "Wenn wir in Deutschland einen effektiven Hebel beim Klimaschutz haben, dann ist es nicht die Reduktion unserer eigenen Emissionen", sagte sie. Dafür sei der deutsche Anteil an den weltweiten Emissionen zu gering. "Es ist die Technologie, die wir entwickeln, und die internationale Zusammenarbeit." Wichtig sei, dass "wir unsere eigene Wirtschaft nicht durch eine überambitionierte Klimapolitik abwürgen".



Die Ankündigung der Regierung, das Heizungsgesetz abschaffen zu wollen, kritisierte sie als "politische Erzählung". "Man braucht natürlich Regelungen." Den Weg von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), mehr Gaskraftwerke zu bauen, begrüßte Grimm: "Die Gaskraftwerke werden gebraucht." Stattdessen riesige Speicher zu bauen, um grünen Strom aufzubewahren für Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, nannte sie "ineffizient".

Quelle: dts Nachrichtenagentur