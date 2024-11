Wirtschaft dringt auf Verabschiedung des Ampel-Steuerpakets

Angesichts der politischen Hängepartie fordern Wirtschaftsverbände die Bundestagsparteien auf, das noch von der Ampel-Regierung beschlossene Steuerfortentwicklungsgesetz mit Entlastungen für Bürger und Unternehmen noch in diesem Jahr zu verabschieden.

"Unsere Handwerksbetriebe sind stark vom Binnenkonsum abhängig", sagte der Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Franz Xaver Peteranderl, der "Bild" (Samstagausgabe).



"Um diesen anzukurbeln, brauchen die Menschen am Monatsende mehr Geld im Portemonnaie. Die geplanten Steuerentlastungen dürfen nicht zur Verhandlungsmasse werden und müssen noch vor den Neuwahlen kommen", so Peteranderl.



Die Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmen, Marie-Christine Ostermann, forderte ebenfalls die Verabschiedung in diesem Jahr. "Es braucht endlich Wirtschaftswachstum", sagte sie der "Bild" dazu. "Schnell umzusetzen wären die Milderung der Kalten Progression, damit Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto behalten sowie die degressive Abschreibung für Unternehmensinvestitionen."



Der Verband Gesamtmetall verlangt steuerliche Entlastungen über das Steuerfortentwicklungsgesetz hinaus. "Das alte Steuerentlastungsgesetz der Ampel hat zwar einige gute Ansätze, geht aber am eigentlichen Thema vorbei", sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Zander der "Bild" dazu. "Was wir dringend brauchen, ist eine Steuerentlastung von Unternehmen und Bürgern. Und wenn man die Ausgaben des Staates mal systematisch durchgehen würde, fände sich genug Geld, das auch zu finanzieren."

Quelle: dts Nachrichtenagentur