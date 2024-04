Habeck bekräftigt deutsche Solidarität mit Israel

Angesichts der Angriffe des Irans hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Solidarität Deutschlands mit Israel bekräftigt. "Wir verurteilen diesen Angriff auf Israel klar und deutlich", sagte er am Sonntag. "Unsere Solidarität gilt Israel."

Es dürfe nicht zu einem Flächenbrand in der Region kommen, fügte er hinzu. Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr sprach Israel seine Solidarität aus: "Deutschland steht unverbrüchlich an der Seite Israels", sagte Dürr am Sonntag dem Nachrichtenportal T-Online. "Ich bin sehr erleichtert, dass der Großteil der iranischen Raketen rechtzeitig abgefangen werden konnte." Mit dem Angriff heute Nacht habe "das Mullahregime erneut seine wahren Absichten gezeigt", so Dürr weiter. "Der Iran finanziert seit vielen Jahren Terror im Nahen Osten - Terror gegen die eigene iranische Bevölkerung, Terror gegen Israel. Deutschland und Europa müssen weiterhin alles tun, um Israel in diesen schweren Stunden zu unterstützen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur