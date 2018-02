Parteienforscher Niedermayer warnt SPD vor schnellem Wechsel

Der Parteienforscher Oskar Niedermayer hat davor gewarnt, SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles bereits am Dienstag zur kommissarischen Parteivorsitzenden zu ernennen. "Nach allem, was passiert ist, wäre es definitiv besser, wenn erst mal einer der Stellvertreter kommissarisch die Amtsgeschäfte von Martin Schulz übernehmen würde", sagte Niedermayer der "Frankfurter Rundschau".

Martin Schulz und der gesamte Vorstand hätten viel von der Erneuerung der SPD gesprochen, fügte der emeritierte Professor von der Freien Universität Berlin zur Begründung hinzu. Dabei hätten sie immer wieder deutlich gemacht, dass es mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für die einzelnen Mitglieder geben solle – auch in Personalfragen. "Jetzt wieder alles im kleinen Kreis auszumachen und einem Parteitag die Lösung einfach nur vorzusetzen, das erzeugt großen Unmut an der Basis", befand Niedermayer. "Das ist in Zeiten des Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag brandgefährlich", setzte er hinzu.

Quelle: dts Nachrichtenagentur