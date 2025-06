Bundeswehrverband für Bau neuer Kasernen "im zweistelligen Bereich"

Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, André Wüstner, sieht die Bundesregierung bei der Aufrüstung der Streitkräfte unter starkem Zeitdruck. "Durch die jüngsten Zusagen an die Nato sind wir auf dem Weg in eine neue Ära der Bundeswehr", sagte Wüstner der "Welt".

"Das wird eine brutale Herausforderung, insbesondere was den personellen Aufwuchs und den strukturellen Umbau angeht." Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stehe mit der "Operation Aufwuchs" vor einer enormen Managementaufgabe: "Alle Maßnahmen müssen ein Hauptziel haben: das schnellstmögliche Erlangen von Kampfkraft bis 2029 und gleichzeitig das Erreichen der zugesagten Fähigkeitsziele in den Jahren danach."



Die größten Lücken sieht Wüstner bei der Flugabwehr und den Landstreitkräften. "Das beginnt bei der Sanität, geht über die ABC-Abwehr und hört bei der Führungsfähigkeit sowie Logistik für militärische Großverbände nicht auf", so der Oberst. "Wir haben acht nicht vollständig ausgerüstete Brigaden, eine neunte ist im Aufwuchs. Künftig brauchen wir zwölf gefechtsbereite Brigaden plus Divisions- und Korpstruppen. Dazu kommen noch die Kräfte für den Heimatschutz." Es gehe um mehr Masse, Klasse und Modernität für die Landes- und Bündnisverteidigung.



Bezüglich des nötigen Personalaufwuchses an aktiven Soldaten äußerte Wüstner "Zweifel, dass ein auf Freiwilligkeit basierendes Modell auf lange Sicht allein durchschlagenden Erfolg bringt". Der neue Wehrdienst müsse nicht nur Mannschaftssoldaten generieren, sondern auch Soldaten auf Zeit oder Berufssoldaten. "Das geht über Attraktivitätssteigerungen, und da muss mehr bewegt werden als bisher", so Wüstner. "Neben der Besoldung müssen auch das Dienst- und Laufbahnrecht sowie die Versorgung der Soldaten endlich am spezifischen Bedarf der Streitkräfte ausgerichtet werden."



Wüstner mahnte auch den Bau neuer Kasernen an: "Unabhängig von der Sanierung von Bestandsimmobilien der Bundeswehr müssen wir bereits abgegebene Liegenschaften wieder zurückholen, in Betrieb nehmen und dazu noch im zweistelligen Bereich neue Kasernen bauen. Pläne gibt es im Ministerium, jetzt kann und muss durchgestartet werden. Dafür braucht es schnellstmöglich Entscheidungen", so der Oberst. Verteidigungs- und Finanzministerium müssten enger mit den Bundesländern kooperieren: "Andernfalls wird die Regierung mit diesem Vorhaben scheitern."

Quelle: dts Nachrichtenagentur