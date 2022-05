Unions-Wähler halten Söder für geeignetsten Kanzlerkandidaten

Unionswähler trauen CSU-Chef Markus Söder eine Kanzlerkandidatur gegen Olaf Scholz (SPD) eher zu als CDU-Chef Friedrich Merz oder den CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther und Hendrik Wüst. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für die "Bild am Sonntag" hervor.

Danach gefragt, wen die Union als Kanzlerkandidaten aufstellen sollte, wenn sie jetzt einen aufstellen müsste, sprechen sich 38 Prozent der Unionswähler für Markus Söder aus. Für einen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz sind hingegen nur 24 Prozent der Unionswähler. Daniel Günther würden 13 Prozent favorisieren, Hendrik Wüst sechs Prozent. Bei einer Kanzler-Direktwahl käme Söder auf 29 Prozent und Scholz auf 32 Prozent. Ein Duell zwischen Merz und Scholz würde mit 15 zu 26 Prozent für Olaf Scholz ausgehen. Wüst würde mit 14 zu 32 Prozent gegen Scholz verlieren und Günther mit 12 zu 32 Prozent.



Datenbasis: Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut INSA insgesamt 1.003 Menschen am 20. Mai 2022. Fragen: 1. "Wenn die Union jetzt einen Kanzlerkandidaten aufstellen müsste, für wen sollte sie sich entscheiden?" (Antwortoptionen randomisiert: Markus Söder, Friedrich Merz, Hendrik Wüst, Daniel Günther, für keinen davon, weiß nicht/ kA) 2. "Wenn Sie den deutschen Bundeskanzler direkt wählen könnten, für wen würden Sie sich entscheiden?" (Antwortoptionen: Olaf Scholz, Friedrich Merz, für keinen der beiden, weiß nicht/kA) 3. "Und wenn Sie die Wahl zwischen Olaf Scholz und Markus Söder als deutschen Bundeskanzler hätten, für wen würden Sie sich am ehesten entscheiden?" (Antwortoptionen: Olaf Scholz, Markus Söder, für keinen der beiden, weiß nicht/kA) 4. "Und wenn Sie die Wahl zwischen Olaf Scholz und Hendrik Wüst als deutschen Bundeskanzler hätten, für wen würden Sie sich am ehesten entscheiden?" (Antwortoptionen: Olaf Scholz, Hendrik Wüst, für keinen der beiden, weiß nicht/kA) 5. "Und wenn Sie die Wahl zwischen Olaf Scholz und Daniel Günther als deutschen Bundeskanzler hätten, für wen würden Sie sich am ehesten entscheiden?" (Antwortoptionen: Olaf Scholz, Daniel Günther, für keinen der beiden, weiß nicht/kA).

Quelle: dts Nachrichtenagentur