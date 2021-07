Spahn und Karliczek (CDU) fordern Lolli-Tests in Schulen und Kitas

Gesundheitsminister Jens Spahn und Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) wollen flächendeckende Lolli-Tests in Schulen und Kitas. So könnten die Einrichtungen nach den Sommerferien offen bleiben, heißt es in einem Brief der beiden Minister an ihre Länderkollegen, aus dem die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" zitieren.

Beide weiter: "Insbesondere die Methode der Pool-PCR-Testung durch sogenannte Lolli-Tests eignet sich für ein systematisches und sensitives Testkonzept bei Kindern." Die Lolli-Testung bei Kindern habe sich als leicht durchführbar erwiesen und treffe bei Kindern und Eltern daher auf breite Akzeptanz.



"Zudem ist die Sensitivität und Spezifität der PCR-Testung trotz der Weiterentwicklung von Antigenschnelltests weiterhin überlegen und lässt deutlich weniger falsche Testergebnisse erwarten", schreiben die Minister. Eine Abfrage habe jedoch ergeben, dass die wenigsten Länder Pool-PCR-Testungen nutzten oder beabsichtigten, diese Möglichkeit nach den Sommerferien flächendeckend in Schulen zum Einsatz zu bringen, heißt es weiter in dem Brief. "Vor dem Hintergrund der genannten Vorteile der Pool-PCR-Testung bitten wir eindringlich, diese Möglichkeit in die Präventionskonzepte in Kitas und Schulen zu integrieren", so die Minister.

Dies könnte "zu einer deutlichen Reduzierung des Infektionsgeschehens und damit zur Aufrechterhaltung des Regelbetriebs von Kitas und Schulen beitragen". Sie weisen zudem darauf hin, dass in der Corona-Testverordnung bereits der Anspruch auf einen PCR-Test nach einem positiven Pool-Test verankert sei. "Nach den Sommerferien sollte es unser gemeinsames Ziel sein, das Pandemiegeschehen ohne weitere Schließungen von Kitas und Schulen zu beherrschen", so Karliczek und Spahn. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante müssten weitere Vorkehrungen getroffen werden, um die Auswirkungen möglicher Inzidenzsteigerungen so gering wie möglich zu halten. Die Pool-PCR-Testung durch sogenannte Lolli-Tests hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) vor wenigen Tagen empfohlen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur