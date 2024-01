Nouripour will Katastrophenschutz stärker zentralisieren

Angesichts der dramatischen Hochwasserlage in mehreren Bundesländern drängen die Grünen auf eine stärkere Zentralisierung des Katastrophenschutzes und eine bessere Ausstattung der Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen. Man müsse "das Bundesamt für Bevölkerungsschutz weiterentwickeln, damit es bei länderübergreifenden Katastrophen mehr Verantwortung übernehmen kann", sagte Grünen-Chef Omid Nouripour dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Hier haben wir im Koalitionsvertrag gute Verabredungen getroffen, die es nun umzusetzen gilt." Wichtig sei auch, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW) und Hilfsorganisationen so auszurüsten, dass sie auf Katastrophenlagen angemessen reagieren könnten. "In den kommenden Jahren werden wir eine weitere Zunahme von Extremwetterereignissen erleben - diese Realität muss sich auch in der Ausstattung von Feuerwehr, THW und Hilfsorganisationen widerspiegeln", sagte Nouripour.

Quelle: dts Nachrichtenagentur