Marie-Agnes Strack-Zimmermann warnt vor brutaler Opposition im neuem Bundestag

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sieht nach der Bundestagswahl eine neue Regierung vor großen Herausforderungen. Die Europapolitikerin und Mitglied des FDP-Präsidiums sagte nach Schließung der Wahllokale im Fernsehsender phoenix: "Ich glaube, dass eine neue Bundesregierung - und die CDU/CSU hat diese Wahl gewonnen, ich gratuliere Friedrich Merz dafür - unvorstellbare Herausforderungen angehen muss, die wirklich an die Substanz unseres Landes gehen."

Deswegen sei der organisierte Liberalismus auch mehr als nötig. "Wir sehen mit der AfD, mit den Linken, möglicherweise mit der BSW eine brutale Oppositionsfront von den Parteien, die die NATO ablehnen, die die Mitgliedschaft in der EU kritisch sehen, also ganz internationale Dinge", so Strack-Zimmermann.

Quelle: PHOENIX (ots)