Grüne werben für Bündnis mit der FDP

Grünen-Politiker werben für ein Bündnis ihrer Partei mit der FDP nach der nächsten Bundestagswahl. "FDP und Grüne könnten zusammen für konsequenten Klimaschutz, moderne Verwaltung, ein neues und zeitgemäßes Verständnis von Regierung, Parlament und Digitalisierung stehen", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz dem "Spiegel".

Notz weiter: "Es wäre gut fürs Land gewesen, wir hätten vor vier Jahren damit angefangen." Damals war die FDP aus Verhandlungen über eine Koalition mit Union und Grünen ausgestiegen. Auch ausgewiesene Parteilinke sehen in einer Ampelkoalition von Grünen, SPD und FDP eine Chance. In so einem Bündnis könnten die Grünen womöglich die Kanzlerin stellen.



"Die Ampel könnte eine frische Koalition sein, mit fortschrittlichen Projekten, die breite Teile der Bevölkerung anspricht", sagt die stellvertretende Grünenchefin Jamila Schäfer. Die FDP müsse dafür allerdings "ihren ideologischen Kampf gegen Klimaschutzmaßnahmen beenden und bereit sein, in sozialen Zusammenhalt zu investieren". Auch Liberale äußerten sich wohlwollend über die Grünen. Es blieben zwar inhaltliche Differenzen, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, "aber wir haben Respekt voreinander entwickelt. Ich kann jedenfalls aus der täglichen Erfahrung sagen, dass die Grünen ihr Handwerk verstehen und sich als verlässliche Verhandlungspartner in gemeinsamen Projekten erwiesen haben." Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle sagte: "Anders als die Union nehmen die Grünen sowohl ihr eigenes Programm als auch einen möglichen Koalitionsvertrag ernst."

Quelle: dts Nachrichtenagentur