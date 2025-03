Merz bedauert Mailbox-Nachricht an Haßelmann

CDU-Chef Friedrich Merz bedauert mittlerweile, die viel kritisierte Nachricht zur Sondierungseinigung mit der SPD auf der Mailbox der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann hinterlassen zu haben. "Wenn ich gewusst hätte, dass eine wirklich gut gemeinte Nachricht auf die Mailbox von Frau Haßelmann solche Wellen auslöst, dann hätte ich auf diese Nachricht verzichtet", sagte er der "Bild am Sonntag".

Stattdessen hätte er versucht, auf andere Weise so schnell wie möglich mit ihr in Kontakt zu kommen.



"Ich wollte sie unbedingt informieren, bevor wir am Samstag nach den Sondierungsgesprächen in die Pressekonferenz gingen." Ihm sei es nur wichtig gewesen, sie zu erreichen, so Merz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur