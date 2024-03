AfD: Clan-Fehde? Krankenhaus nach Schießerei am „Checkpoint Charlie“ belagert!

Bei einer Schießerei in der Nähe der Berliner Touristen-Attraktion „Checkpoint Charlie“ ist am Sonntag ein 44-jähriger Mann ums Leben gekommen. Mehrere Kugeln trafen den Fußgänger in der Zimmerstraße. Die Folgen dieser Tat lassen erahnen, welchen Hintergrund die Schießerei haben könnte: Vor der Rettungsstelle, in die das Opfer eingeliefert wurde, versammelten sich rund 40 Angehörige. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Die Polizei musste Einsatzkräfte in das Krankenhaus schicken, um für Ordnung zu sorgen. Erst vor wenigen Wochen musste in Berlin eine Notaufnahme nach gewalttätigen Clan-Auseinandersetzungen stundenlang gesperrt und polizeilich gesichert werden. All diese Nachrichten erinnern nicht an das sichere und normale Deutschland, welches die Älteren noch kennenlernen durften. Ampel-Parteien und CDU sind noch nicht einmal ansatzweise willens, Recht und Gesetz gegenüber Clans und Gewalttätern durchzusetzen. Mit der AfD werden Straftäter ohne deutsche Staatsbürgerschaft konsequent ausgewiesen. Kriminelle und illegale Zuwanderer werden wir gar nicht erst ins Land lassen, denn wir brauchen keinen Import von Schießereien!" Quelle: AfD Deutschland