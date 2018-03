Berichte: Maas wird Außenminister

Der bisherige Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) soll offenbar Außenminister im neuen Bundeskabinett werden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Maas soll demnach auf Sigmar Gabriel (SPD) folgen, der am Donnerstagvormittag mitgeteilt hatte, der neuen Regierung nicht anzugehören. Auch wenn die SPD erst am Freitagmorgen ihre Ministerliste für das Bundeskabinett offiziell bekannt geben will, waren zuvor bereits mehrere Details durchgesickert.

So soll die Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Franziska Giffey (SPD), übereinstimmenden Medienberichten zufolge neue Bundesfamilienministerin werden. Zudem hatte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) angekündigt, der neuen Regierung nicht anzugehören. Als Nachfolgerin für Hendricks wird nach Informationen der "Rheinischen Post" die frühere NRW-Wissenschaftsministerin und derzeitige NRW-Generalsekretärin Svenja Schulze gehandelt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige