Hochwasser: CSU-Fraktion dankt Helfern mit Empfang

Die Unwetter am diesjährigen Fronleichnamswochenende haben in vielen Teilen Bayerns Hochwasser ausgelöst und beträchtliche Schäden verursacht. Ob Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundeswehr, THW und Wasserwacht: Tagelang waren Helfer aus ganz Bayern rund um die Uhr im Einsatz. Ihnen gebührt Respekt und Anerkennung für diese enorme Leistung. Mit Blick auf die noch immer laufenden Aufräumarbeiten will die CSU-Fraktion zum Jahresende einen Helferempfang für die Einsatzkräfte veranstalten. Hier soll Platz sein für Dank und Wertschätzung für den Zusammenhalt, der gerade in großer Not den Freistaat Bayern auszeichnet.

Dazu der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek: "Die Hilfsbereitschaft in Bayern bei den Hochwassern war riesig. Fest steht: Bayern steht in Zeiten der Not zusammen. Nachbarn, freiwillige Helfer, Rettungskräfte und Bundeswehr waren unermüdlich im Einsatz. Der Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfe sind beeindruckend. Der von uns geplante Helferempfang am Jahresende ist der richtigen Rahmen für den Dank und Respekt allen Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten. Auch wenn das Hochwasser an vielen Orten nur kurz da war, werden die enormen Schäden lange bleiben. Gerade laufen noch die Aufräumarbeiten. Bayern hilft schnell und unbürokratisch. Das Geld ist bereits unterwegs: Insgesamt stocken wir die Hochwasser-Soforthilfen auf 200 Millionen Euro auf. Wir lassen mit dem Rundum-Paket für Privathaushalte, Firmen, Kommunen und Vereine niemanden allein." Quelle: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag (ots)