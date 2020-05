Fraktionsübergreifende Forderungen nach Wahlrecht ab Geburt

Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Bundestagsabgeordneten will das Wahlalter in Deutschland drastisch herabsetzen - auf null Jahre. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.

Einen entsprechenden Antrag für ein Wahlrecht ab Geburt bereitet der FDP-Politiker und ehemalige Bundestagsvizepräsident Hermann Otto Solms vor. Die SPD-Politiker Ingrid Arndt-Brauer und Swen Schulz sowie Thomas Silberhorn von der CSU unterstützen den Vorstoß. "Das Ziel ist mehr Generationengerechtigkeit", sagte Solms, der bereits 2005 und 2009 versucht hat, das Wahlrecht für Kinder durchzusetzen. Der Antrag soll nach der Sommerpause ins Parlament gehen. Quelle: dts Nachrichtenagentur