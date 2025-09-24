Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Entfremdung komplett: Regierung verliert Kontakt zum Alltag der Bürger

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 08:16 durch Sanjo Babić
Steuern: Gelder die per Zwang gezahlt werden müßen und die verwendet werden können, wie immer es einer Gruppe von Politikern gefällt (Symbolbild)
Bild: Charles Krüger (www.charleskrueger.de) / Eigenes Werk

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) wirft der Politik vor, die Sorgen vieler Menschen im Alltag zu vernachlässigen, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Geschäftsführer Rammler warnte vor wachsender Entfremdung zwischen Politik und Bevölkerung.

Rammler erklärte, viele Bürger litten unter Preissteigerungen, unsicheren Arbeitsverhältnissen und hohen Energiekosten, während politische Debatten sich oft um andere Themen drehten. Gerade im Blick auf die anstehenden Haushaltsentscheidungen dürften die unmittelbaren Lebenslagen der Verbraucher nicht übergangen werden.

Als zentrale Anliegen nannte der vzbv bezahlbare Lebensmittel, stabilere Energiepreise und einen wirksamen Verbraucherschutz bei Finanzprodukten. Rammler warnte, die Demokratie verliere Vertrauen, wenn der Alltag der Menschen nicht mehr abgebildet werde.

Quelle: ExtremNews


