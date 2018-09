Grünen-Fraktionschef Hofreiter attackiert Ronald Pofalla

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat den Chef der Kohle-Kommission, Ronald Pofalla, aufgefordert, mögliche Vorabsprachen mit der Bundesregierung über den Kohleausstieg offenzulegen. "Wäre die Kohlekommission ein Fußballspiel, hätte sich Herr Pofalla mit einem groben Foul gleich zu Spielbeginn eine gelbe Karte eingehandelt", sagte Hofreiter der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

"Herr Pofalla muss in der heutigen Sitzung klar machen, welche Gespräche er mit der Bundesregierung geführt hat und wie er sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nun vorstellt", sagte der Grünen-Politiker. "Vorabsprachen in Hinterzimmern belasten die Arbeit und sind keine vertrauensbildenden Maßnahmen", sagte er. Nach einem Medienbericht soll der frühere Kanzleramtsminister Pofalla mit dem Kanzleramt und anderen Regierungsstellen einen möglichen Konsens in der Kohlekommission bereits ausgemacht haben. Die Kohlekommission kommt am heutigen Dienstag zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Pofalla ist einer von vier Vorsitzenden der Kommission.



Quelle: Rheinische Post (ots)