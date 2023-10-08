CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor hybriden Angriffen auf Deutschland, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Er verweist auf gezielte Cyberattacken und Desinformationskampagnen, meldet FinanzNachrichten.de.

Dobrindt erklärte, Deutschland müsse seine Abwehrkräfte gegen hybride Angriffe stärken. Er nannte Cyberattacken auf staatliche Einrichtungen, Angriffe auf die Infrastruktur und die Verbreitung manipulativer Informationen als zentrale Gefahren. Diese Strategien zielten darauf ab, Vertrauen in Demokratie und Institutionen zu untergraben.

Er forderte daher einen ressortübergreifenden Aktionsplan und zusätzliche Mittel für Sicherheitsbehörden. Laut Dobrindt dürfe Deutschland nicht länger zögern, eigene Schutzmechanismen auszubauen und internationale Partner enger einzubinden.

Quelle: ExtremNews



