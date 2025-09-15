Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik SWR3-Falschmeldung umgehend korrigieren!

SWR3-Falschmeldung umgehend korrigieren!

Freigeschaltet am 15.09.2025 um 18:37 durch Sanjo Babić
AfD Fraktion BW Logo
AfD Fraktion BW Logo

Bild: AfD Deutschland

Der medienpolitische AfD-Fraktionssprecher Dennis Klecker MdL hat den SWR aufgefordert, die SWR3-Falschmeldung zu Charlie Kirk umgehend richtigzustellen. “In den 9-Uhr-Nachrichten wurde heute behauptet, Charlie Kirk habe gesagt, Homosexuelle müssten gesteinigt werden. Diese Darstellung ist schlicht falsch. Tatsächlich hat Kirk in einem Podcast 2024 eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert, die die Steinigung erwähnt."

Klecker weiter: "Er hat jedoch zu keinem Zeitpunkt selbst gefordert, Homosexuelle zu steinigen, wie neben anderen Ulrich Reitz auf FOCUS Online und Jan Fleischhauer in der WELT klarstellten. Wenn öffentlich-rechtliche Sender solche Falschmeldungen verbreiten, untergräbt das massiv das Vertrauen in die Objektivität und Seriosität der Berichterstattung. 

Von einem Sender wie SWR3 erwarte ich eine sorgfältige Recherche und keine Weitergabe nachweislich falscher Behauptungen. Ich fordere eine umgehende Richtigstellung und eine deutlich sorgfältigere Prüfung Ihrer Meldungen, um weiteren Vertrauensverlust zu verhindern. Zudem lassen wir über den Medienrat darlegen, wie es zu diesem Fehlgriff kommen konnte, welche redaktionellen Prüfprozesse versagt haben und wie oft diese Falschmeldung bei welchen anderen SWR-Sendern noch gesendet wurde. Nur durch eine deutliche Nachschärfung der internen Qualitätssicherung kann weiterer Vertrauensverlust vermieden werden.”

Quelle: AfD BW

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tarock in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige