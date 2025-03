Steinmeier hebt Bedeutung des Spracherwerbs für Migranten hervor

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bedeutung des Spracherwerbs für das erfolgreiche Ankommen von Migranten - bei Kindern wie Erwachsenen - hervorgehoben.

Das sagte er am Donnerstag in Stadtallendorf anlässlich einer Verleihung des Verdienstordens an engagierte Bürger. Das Ankommen und Mitmachen habe in Stadtallendorf eine lange Tradition und sei eine starke Quelle für Identität und Engagement vor Ort.



Das Staatsoberhaupt sprach dabei auch über Chancen und Herausforderungen der Migration. "Ich weiß, die Kommunen kommen hier an ihre Belastungsgrenzen, weshalb es gut und wichtig ist, dass die Zahl der neu Ankommenden deutlich gesunken ist." Zugleich sei er froh zu hören, wie viel Solidarität die Menschen in Stadtallendorf in den vergangenen Jahren bei der Aufnahme von Geflüchteten gezeigt hätten.



Im Hinblick auf die Zeit des Nationalsozialismus mahnte der Bundespräsident, dass es wichtig sei, gerade in Zeiten, in denen manche eine Schlussstrichdebatte anzettelten, gemeinsam historische Verantwortung anzunehmen.

