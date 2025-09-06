Sozialverband VdK für mehr Pauschalierungen statt Einzelfallprüfungen bei Sozialleistungen

Deutschlands größter Sozialverband VdK hat sich für mehr Pauschalierungen bei Sozialleistungen ausgesprochen. "Die Vereinfachung von Verwaltungsprozessen ist definitiv ein Thema für die Sozialstaatskommission. Nicht nur für Behörden und Leistungserbringer, auch für die Menschen, die die Formulare ausfüllen müssen, wäre das ein Segen", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

"Schlankere Anträge, weniger Papierkram und Detailbesessenheit können Geld, Arbeitskraft und wertvolle Lebenszeit sparen." Bentele reagierte auf den Ruf der Kommunen nach einem drastischen Bürokratieabbau im Sozialbereich. Die Sozialstaatskommission der Bundesregierung hatte am Montag ihre Arbeit aufgenommen und soll nun konkrete Vorschläge entwickeln.

"Pauschalierungen dürfen allerdings nicht dazu führen, dass es zu empfindlichen Kürzungen kommt", mahnte Bentele in der "NOZ" zu Augenmaß bei der Reform. "In Ausnahmefällen gerade für Ältere mit besonderen Bedarfen müssen Einzelfallprüfungen möglich sein. Diese dürfen nicht durchs Raster fallen."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)