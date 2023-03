CDU baut laut Infratest-Umfrage Vorsprung in Hessen aus

Wenn kommenden Sonntag in Hessen Landtagswahl wäre, dann würde die CDU deutlich vor den anderen Parteien landen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Infratest-Umfrage für den sogenannten "Hessentrend" des Hessischen Rundfunks. Demnach kommt die CDU in der Sonntagsfrage auf 32 Prozent (+ 5 Prozentpunkte im Vergleich zu Oktober).

Die Grünen erreichen demnach unverändert 22 Prozent, die SPD 20 (- 2 Prozentpunkte), die AfD 11 (- 1 Prozentpunkt), die FDP 5 (- 1 Prozentpunkt), die Linke käme unverändert auf 3 Prozent. Zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung sind 52 Prozent der Menschen, das sind 3 Prozentpunkte mehr als im Oktober. 42 Prozent sind unzufrieden. Würde der Ministerpräsident direkt gewählt, käme Boris Rhein von der CDU auf 32 Prozent der Stimmen (+ 2 Prozentpunkte), Tarek Al-Wazir von den Grünen auf 23 Prozent (+ 2 Prozentpunkte) und Nancy Faeser von der SPD unverändert auf 17 Prozent.



Der Themenbereich Bildung / Schule / Ausbildung liegt für die Menschen in Hessen wieder auf Platz 1 der wichtigsten Probleme, von denen sie sich eine Lösung erhoffen. 25 Prozent sehen diesen Bereich als wichtigste Herausforderung, 4 Prozentpunkte mehr als im Oktober 2022. Auf Platz 2 liegt der Themenbereich Flüchtlinge / Einwanderung / Asylpolitik / Integration (22 Prozent, + 10 Prozentpunkte), gefolgt von den Themen Mobilität / Verkehr (21 Prozent, + 2 Prozentpunkte). Im Oktober war die Energiepolitik für die meisten Menschen in Hessen noch das wichtigste Thema, sie landet nun auf Platz 6 (10 Prozent, - 19 Prozentpunkte). Wie andere Bundesländer hat auch Hessen in den vergangenen Monaten viele Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus anderen Krisengebieten der Welt aufgenommen; Auf die Frage, ob Hessen das bewältigen kann oder nicht, sagen 50 Prozent, dass das möglich ist, 43 Prozent sehen das anders.



Datenbasis: Zwischen dem 7. und 11. März 2023 würden 1.177 Wahlberechtigte in Hessen befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur