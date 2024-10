FDP-Fraktionschef schlägt Migrationsgipfel für kommende Woche vor

Der FDP-Fraktionsvorsitzende fordert eine neue regierungsübergreifende Spitzenrunde zum Thema Migration. "Ich schlage vor, dass in der kommenden Woche die Partei- und Fraktionsvorsitzenden aus der Koalition und von der größten Oppositionspartei zu einem Migrationsgipfel zusammenkommen", sagte Christian Dürr der "Welt".

Die irreguläre Zuwanderung müsse nach unten gebracht werden und die Arbeitskräfteeinwanderung nach oben. "Dafür brauchen wir alle Beteiligten an einem Tisch", sagte er.



Dürr will unter anderem über die jüngsten Vorschläge aus den schwarz-grün regierten Ländern sprechen. "Die ins Spiel gebrachte Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten wäre auch aus Sicht der FDP ein sehr effektives Instrument, um mehr Kontrolle zu bekommen", sagte er.



Bundesinnenministerin Nancy Faeser scheine dafür offen zu sein. "Es liegt jetzt also an den Grünen, ob eine überparteiliche und wirksame Lösung gelingt", sagte der Fraktionsvorsitzende der Liberalen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur